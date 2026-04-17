Murió Oscar Schmidt, una leyenda del básquetbol mundial

El mundo del básquetbol sufrió este viernes la pérdida de una leyenda. A los 68 años, Oscar Schmidt falleció minutos después de recibir atención médica tras un malestar por el que fue llevado de inmediato al Hospital y Maternidad Municipal Santa Ana, en San Pablo. La muerte de la estrella brasileña, comunicada por su familia, conmociona a una legión de seguidores en el planeta, que lo recuerda por sus hazañas y récords en la historia de ese deporte.

Nacido en Natal, “Mão Santa”, nombre que recibió por la precisión de sus lanzamientos, forjó impresionantes cifras a lo largo de 25 temporadas como profesional. Por lo pronto, se trata del máximo anotador en la historia del básquetbol, con 49.703 puntos, y cuyos registros todavía lo muestran como el que más puntos consiguió marcar en la historia de los Juegos Olímpicos, con 1093, tras participar cinco veces en ellos, desde Moscú 1980 hasta Atlanta 1996.

Oscar Schmidt, en ocasión de anunciar su retiro, en mayo de 2003 en Río de Janeiro. STR - X80002

En 1987, Schmidt vivió uno de los momentos más importantes de su carrera: condujo a la selección de Brasil a la victoria por 120-115 sobre la nación anfitriona, Estados Unidos, en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987. Anotó 46 tantos en ese partido que marcó la primera derrota de los norteamericanos como locales en la historia de la competición y le dio la medalla de oro al conjunto sudamericano.

Oscar también obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 1978 disputado en Filipinas y finalizó su carrera con 7693 puntos en 326 partidos oficiales con su selección, entre 1977 y 1996. Más números brillantes en un camino de gloria de un jugador con una capacidad increíble para convertir.

Oscar Schmidt conquistó la medalla de oro con la selección de Brasil en Indianápolis 1987 X.com

Asimismo, el atleta fue seleccionado en el draft de la NBA, pero rechazó la oferta de la liga estadounidense para mantener su contrato con la selección de su país. En aquel entonces, la NBA no permitía que sus jugadores jugaran con las selecciones nacionales.

En su trayectoria jugó en equipos de Brasil, como Esporte Clube Sirio de San Pablo, Palmeiras y Flamengo, y en Italia lo hizo por Juvecaserta. En el Mengao lo hizo entre 1999 y 2003, cuando ganó dos Campeonatos Estatales de Río de Janeiro y anunció su retiro, a los 45 años.

Luego de finalizar su carrera en las canchas, Oscar se dedicó a compartir sus experiencias e historias de superación personal, tanto dentro como fuera de los estadios.

A Schmidt le diagnosticaron un cáncer cerebral en 2011 y desde entonces recibió un tratamiento para la enfermedad, mientras en simultáneo enfrentaba por momentos otros problemas de salud que requerían seguimiento médico constante.

En el comunicado de la familia se destaca su “valentía, dignidad y resiliencia” en su lucha contra ese tumor y se informó que la despedida se limitará a sus seres queridos. “Su legado permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia del deporte, así como en los corazones de todos aquellos a quienes conmovió su trayectoria”, concluye el texto.

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