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Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de junio, la temperatura rondará entre 11 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Morón para el 9 de junio
El pronóstico del tiempo para Morón para el 9 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 9 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:07 y se pone a las 18:32.

Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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