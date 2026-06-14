Clima en Necochea hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de junio, la temperatura rondará entre 1 y 10; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 14 de junio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 1 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 88 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:10 y se pone a las 17:40.
Pronóstico del tiempo en Necochea para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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