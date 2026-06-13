Se viene el debut de Brasil en el Mundial y Nueva York se recupera de un clima adverso: todas las alertas hoy

La cuenta regresiva para el debut de Brasil en el Mundial 2026 llega en un contexto meteorológico muy diferente al que dominó los días previos en el área de Nueva York y Nueva Jersey. Después de jornadas marcadas por calor extremo, humedad elevada y amenazas de tormentas severas, los pronósticos oficiales muestran un escenario más favorable para este sábado 13 de junio.

Brasil vs Marruecos: qué tiempo se espera cerca del estadio de Nueva York/Nueva Jersey

El partido entre Brasil y Marruecos está programado para las 18 hs del Este en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, conocido internacionalmente por albergar algunos de los encuentros más importantes del Mundial 2026.

El NWS clasificó la jornada del sábado bajo condiciones VFR, término utilizado para garantizar buena visibilidad y ausencia de fenómenos climáticos que puedan afectar el desarrollo del evento deportivo Seth Wenig - AP

Según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el sábado estará dominado por condiciones VFR, una clasificación utilizada en aviación para indicar buena visibilidad y ausencia de fenómenos meteorológicos significativos. Además, si bien el calor continuará presente, la humedad disminuirá.

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El Estadio Nueva York/Nueva Jersey está ubicado en East Rutherford, en Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Manhattan. Las perspectivas para esta zona también fueron respaldadas por el análisis del NWS Mount Holly, la oficina responsable de gran parte del Estado Jardín.

Aunque las temperaturas máximas oscilarán entre los altos 80°F y mediados de los 90°F (31°C y 35°C), la caída en los niveles de humedad hará que la sensación térmica sea mucho menos agobiante (Fuente: Getty Images)

Los meteorólogos explican que el frente frío que cruzará la región al finalizar la semana permitirá una reducción importante de la humedad ambiental. No obstante, las temperaturas máximas del fin de semana seguirán ubicándose entre los altos 80°F y mediados de los 90°F (31°C y 35°C). La previsión destaca que durante el sábado los puntos de rocío podrían descender incluso hasta la franja de los 50°F (10°C a 15°C) en algunos sectores.

Brasil vs Marruecos: cómo evolucionará el clima durante el día del partido

La evolución meteorológica prevista para el sábado presenta varios elementos favorables para quienes viajen al estadio:

Ambiente cálido pero menos húmedo.

Ausencia de tormentas significativas previstas.

Buena visibilidad durante gran parte de la jornada.

Menor riesgo de fenómenos severos en comparación con jueves y viernes.

Condiciones adecuadas para desplazamientos y actividades al aire libre.

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El NWS de Nueva York remarca las probabilidades de precipitaciones aumentarán nuevamente recién entre la tarde del domingo y la noche, cuando otro sistema frontal comience a aproximarse a la región.

Por su parte, el NWS Mount Holly coincide en que no se esperan fenómenos meteorológicos importantes durante el sábado y señala que las próximas oportunidades de lluvias y tormentas llegarán más adelante, con el avance de un nuevo frente frío durante la noche del domingo.