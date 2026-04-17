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Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de abril, la temperatura rondará entre 16 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 18 de abril
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 18 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 18 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:29 y se pone a las 18:32.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

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