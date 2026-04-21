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Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de abril, la temperatura rondará entre 8 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 22 de abril
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 22 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 22 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:32 y se pone a las 18:27.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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