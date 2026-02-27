LA NACION

Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 28 de febrero, la temperatura rondará entre 16 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 28 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 28 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 28 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:31 y se pone a las 19:29.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura y exdirector del Teatro Colón
    1

    Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura y exdirector del Teatro Colón

  2. Estos son los 10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones este mes
    2

    10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en febrero 2026: uno por uno, por marca y modelo

  3. El Colegio de Abogados porteño le contestó al comunicado de Chiqui Tapia
    3

    El Colegio de Abogados le contestó a Chiqui Tapia: “la declaración indagatoria es un acto procesal esencial”

  4. El SUV más vendido de la historia de una automotriz llega a la Argentina con una fuerte renovación
    4

    El SUV más vendido de la historia de una automotriz llega a la Argentina con una fuerte renovación