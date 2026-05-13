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Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 14 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 14 de mayo
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 14 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 14 de mayo el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:38 y se pone a las 18:00.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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