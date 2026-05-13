Se vienen tormentas severas en gran parte de EE.UU.: el fenómeno que irá desde la costa oeste a Nueva York

Mientras millones de personas en la región central enfrentarán temperaturas muy por encima de los valores normales para esta época del año, otros estados quedarán bajo amenaza de fuertes tormentas eléctricas, ráfagas intensas de viento y caída de granizo. El patrón meteorológico también favorecerá lluvias en estados del noreste como Nueva York y condiciones inestables en las Montañas Rocosas y el noroeste del territorio estadounidense.

Qué es el “Omega Block” que provocará calor extremo y tormentas severas en EE.UU.

Según informó FOX Weather, el fenómeno principal que explicará las condiciones meteorológicas de este miércoles será un “Omega Block”, un patrón atmosférico que recibe ese nombre porque, visto en los mapas meteorológicos, adquiere una forma similar a la letra griega homónima.

Satélite De La NOAA Hoy

Este bloqueo generará una especie de “embotellamiento” en la circulación habitual de los sistemas meteorológicos, lo que ralentizará el desplazamiento de las tormentas. Además, permitirá que el calor permanezca varios días consecutivos en el centro de EE.UU. De acuerdo con FOX Weather, este patrón se mantendrá al menos hasta el jueves.

El sistema estará dominado por un área de alta presión sobre el centro de Estados Unidos, mientras dos sistemas de tormentas actuarán a ambos lados del domo de calor: uno sobre el Pacífico noroeste y otro sobre el noreste y el valle de Ohio.

Nueva York y el valle de Ohio bajo alerta por lluvias intensas y tormentas eléctricas

Un sistema frontal avanzará desde la región de los Grandes Lagos hacia el este y el sur, hasta cruzar el valle de Ohio y parte del noreste del país norteamericano.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó lluvias acompañadas por tormentas eléctricas en sectores de los Grandes Lagos inferiores, el valle de Ohio y el noreste estadounidense durante el miércoles.

Posteriormente, el sistema se desplazará hacia el Atlántico, aunque una baja presión permanecerá cerca del noreste hasta el viernes, situación que mantendrá las precipitaciones sobre la región.

Por su parte, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señaló que un área de riesgo marginal de tormentas severas abarcará partes de Nueva York, Pensilvania, West Virginia y los Apalaches centrales. Allí podrían desarrollarse tormentas durante la tarde gracias al calentamiento diurno y al avance del frente frío.

FOX Weather agregó que la lluvia comenzará a expandirse hacia el corredor interestatal I-95 del noreste a partir del jueves.

Un frente frío atraviesa los Grandes Lagos y el valle de Ohio, con lluvias y tormentas eléctricas que se extenderán hacia la costa atlántica hasta el viernes SPC

Granizo y fuertes ráfagas afectarán Montana, Idaho y Wyoming por tormentas severas

El NWS informó que una segunda masa frontal avanzará este miércoles sobre el Pacífico noroeste y luego se desplazará hacia las Montañas Rocosas del norte y la región Intermontañosa.

Como consecuencia, se desarrollarán lluvias dispersas y tormentas severas en partes del norte de Utah, Idaho oriental, Wyoming occidental y Montana occidental. El SPC emitió un Riesgo Leve de tormentas severas, equivalente al nivel dos de cinco, para esas regiones.

De acuerdo con el SPC, las tormentas podrían intensificarse entre la tarde y la noche del miércoles, impulsadas por una potente corriente en niveles medios de la atmósfera. Ese escenario favorecerá la formación de sistemas rápidos y capaces de trasladar fuertes ráfagas hacia la superficie.

Entre los principales peligros previstos figuran:

El SPC también explicó que las condiciones secas en capas bajas de la atmósfera podrían favorecer la aparición de “microburst” secos, un fenómeno que produce violentas corrientes descendentes de viento capaces de generar daños localizados.

FOX Weather indicó que ciudades como Bozeman, en Montana, y Pocatello, en Idaho, quedarán incluidas dentro de la zona bajo amenaza de tiempo severo durante este miércoles.

El calentamiento diurno y el avance frontal generan un riesgo marginal de tormentas en Nueva York, Pensilvania y Virginia Occidental para la tarde de hoy NWS

El domo de calor elevará las temperaturas hasta niveles récord en Texas y las Dakotas

FOX Weather señaló que las temperaturas aumentarán entre 15 y 25°F por encima de los valores promedio en una extensa franja que irá desde Dakota del Norte hasta Texas. En numerosas ciudades, el ambiente se sentirá más parecido al de mediados o finales de junio que al de mayo.

Las máximas alcanzarán ampliamente los 80°F y 90°F (26°C y 32°C) en varios estados del centro, con posibilidad de récords históricos de temperatura tanto este miércoles como el jueves.

Las condiciones cálidas y secas se expandirán sobre sectores de las Dakotas, las Planicies Centrales, Texas y parte del oeste montañoso.

Además del calor, FOX Weather advirtió que el riesgo de incendios forestales aumentará de forma considerable en sectores del oeste del domo cálido, especialmente en áreas de Idaho, Utah, Colorado occidental, Wyoming y Arizona.