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Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 27 de abril
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 27 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 27 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:25 y se pone a las 18:16.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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