Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 17; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 27 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:25 y se pone a las 18:16.
Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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