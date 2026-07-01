LA NACION

Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 2 de julio, la temperatura rondará entre 7 y 11; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 2 de julio
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 2 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 2 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:06 y se pone a las 18:40.

Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Crece la expectativa porque la inflación podría perforar un piso por primera vez en nueve meses
    1

    Inflación: crece la expectativa por un dato menor al 2% por primera vez en nueve meses

  2. Morena Rial fue condenada a tres años de prisión y pidió su excarcelación
    2

    Morena Rial fue condenada a tres años de prisión y pidió su excarcelación

  3. La muerte de Ernestina Pais: por qué Muscari fue llamado a declarar por la Justicia
    3

    La muerte de Ernestina Pais: por qué Muscari fue llamado a declarar y qué sucederá con la obra que protagonizaba

  4. Madonna presentó formalmente a Octavia, alguien fundamental en su vida
    4

    “Duermo con ella todas las noches”: Madonna presentó formalmente a Octavia, alguien fundamental en su vida