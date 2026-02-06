LA NACION

Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de febrero, la temperatura rondará entre 13 y 29;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 7 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 7 de febrero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 20:10.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
