Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de febrero, la temperatura rondará entre 13 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 7 de febrero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:20 y se pone a las 20:10.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Podrían llegar 10.000 autos de EE.UU. sin pagar arancel tras el acuerdo
- 2
Taxi Driver: los 50 años de la película que cambió para siempre al cine y que hoy nadie se atrevería a filmar
- 3
Gabriel Almirón: trabajó con Tinelli y Sofovich, luego se alejó de todo y tocó fondo hasta que logró reinventarse
- 4
Los autos que podrían llegar a la Argentina sin arancel tras la firma del acuerdo con EE.UU.