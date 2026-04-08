Adorni compró el departamento de Caballito sin intereses, declaró la escribana que lo escrituró

Los detalles de la declaración de la escribana Adriana Nechevenko que intervino en las compras de propiedades que realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aportaron sorpresas: la mujer explicó ante la Justicia que el departamento de Caballito, donde vive el funcionario, fue adquirido mediante una hipoteca, en la que dos jubiladas se lo cedieron sin intereses.

Tras la declaración de Nechevenko y a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo ordenó realizar un procedimiento en la inmobiliaria Rucci para secuestrar la documentación de las operaciones en las que intervino.

Se trata de una orden de presentación con allanamiento, en caso de que los documentos no sean entregados ante la requisitoria judicial, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

La fachada del edificio del departamento que tiene Manuel Adorni en el barrio de Caballito.

El detalle de la declaración de Nechevenko revela cómo fue la sucesión de operaciones inmobiliarias realizadas por Adorni, en las que intervino la profesional.

Las dos mujeres le cedieron el departamento a pagar los 200.000 dólares hasta noviembre de 2026, sin intereses, según señaló la escribana, que estuvo durante más de dos horas en Comodoro Py.

Adorni hizo un anticipo en efectivo de 30.000 dólares, indicó la escribana.

Según su declaración, en función de lo que dijeron fuentes tribunalicias consultadas por LA NACION, Adorni primero hipotecó su departamento de la calle Asamblea al 1100 en Parque Chacabuco.

Con ese dinero compró en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, sumando una parte en efectivo, y luego -en una operación aparte- escrituró su departamento de Caballito, donde se comprometió a pagar 200.000 dólares.

La escribana, que mostró algunas lagunas en su memoria al momento de declarar, explicó que en noviembre de 2024 Adorni se mostró interesado en hipotecar el departamento de Parque Chacabuco donde vivía.

Adorni le pidió a la mujer que le buscara gente para que le prestara dinero. Entonces consiguió a dos personas que le prestaban 100.000 dólares al 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales.

Una vez recibidos los 100.000 dólares en efectivo, Adorni depositó el dinero en un banco, más otros 20.000 dólares que aportó de su propio patrimonio.

Así compró la casa del country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, que colocó a nombre exclusivamente de su mujer Bettina Angeletti. En su declaración jurada, Adorni menciona que él es titular del 50% de la deuda.

En noviembre de 2025, Adorni adquirió el departamento de la calle Miró en Caballito, según dijo la escribana.

Fue escriturado en 230.000 dólares, de los cuales Adorni pagó un anticipo en efectivo de 30.000 dólares y se comprometió a saldar el resto mediante una hipoteca a pagar a noviembre de 2026.

Las dos personas que le ofrecieron esta manera de adquirir el inmueble son las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años. Ambas estaban citadas para declarar este jueves ante el fiscal, pero se postergó para el miércoles de la semana próxima.

El propietario anterior del departamento era el exfutbolista Hugo Morales, que ya declaró y dijo que al momento de escriturar aparecieron dos chicos jóvenes.

Supuestamente uno de ellos se trataría del hijo de una de las jubiladas que firmaron la escritura y no se descarta que fueran conocidos de Adorni, dijo una fuente judicial.

Son estas dos mujeres las que cobraron los 30.000 US$ de anticipo y permitieron que Adorni pague sin intereses su deuda y que se mude con su familia, supuestamente antes de escriturar, dijeron fuentes del caso.

En el mismo edificio la inmobiliaria Rucci ofrece departamentos a un valor superior. Morales dijo que lo vendió en 200.000 dólares porque lo tuvo alquilado diez años, estaba en muy mal estado y no conseguía comprador.

La declaración de la escribana Nechevenko generó satisfacción en la Casa Rosada porque entendieron que con su explicación se confirmó que las únicas operaciones que hicieron Adorni y su esposa fueron la compra del departamento y, con una hipoteca, se compró la casa del country. Luego, en otra operación, se compró con una hipoteca el departamento de la calle Miro al 500, en Caballito.

“Se repitió el mismo mecanismo utilizado para la compra de Asamblea en el año 2014”, señalaron en la Casa Rosada donde subrayaron que la escribana dijo que con Adorni no realizó ninguna otra hipoteca ni compraventa de inmuebles"

Confirmó que el departamento de la calle Asamblea al 1100 de Parque Chacabuco se compró mediante una hipoteca en el año 2014, la que fue cancelada en el año 2019.

Y dijo que las hipotecas “fueron suscriptas con los mecanismos habituales y que ella fue quien lo contactó con las personas que le prestaron el dinero para la compra de la casa de Indio Cua”, indicaron las fuentes oficiales.

Ahora la fiscalía está buscando completar el cuadro con la declaración de las dos personas jóvenes que estaban presentes cuando se firmó la escritura de la venta del departamento de la calle Miró al 500.

Luego el fiscal analizará si todas las erogaciones que implicaron estas operaciones inmobiliarias, los gastos, lo gastado en los arreglos de la casa del country y en la refacción del departamento de Caballito y las expensas de todas las propiedades pudieron ser cubiertas con los ingresos declarados por Adorni y su esposa en su declaración jurada.

Pero para realizar esta cuenta detallada, seguramente será necesario hacer en el futuro un peritaje contable.