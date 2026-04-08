Nueva ronda de lluvias en abril: alerta por vientos fuertes y amenaza de tormentas en gran parte de EE.UU.

En Estados Unidos, mientras algunas zonas todavía sentirán el impacto de un inusual pulso invernal, otras comenzarán a experimentar condiciones más templadas, aunque no exentas de fenómenos severos. Esta configuración climática abrirá un panorama entre lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Vientos intensos y amenaza creciente de tormentas en las Llanuras

Según Fox Weather, el escenario meteorológico se volverá aún más dinámico que los últimos días con el fortalecimiento de un sistema de baja presión que avanzará sobre el sur de Canadá, el cual generará vientos intensos y condiciones propicias para tormentas severas en amplias zonas del centro del país norteamericano.

Los estados más afectados por los fuertes vientos serán Montana, Iowa, Wyoming, Kansas, Missouri, las Dakotas, Minnesota y Nebraska NWS

Este fenómeno comenzará a sentirse con fuerza en las regiones del norte, particularmente en sectores de Montana, donde se esperan alertas por vientos fuertes y advertencias por ráfagas de gran intensidad.

Se prevé que las ráfagas alcancen hasta 90 millas por hora (145 km/h) durante el miércoles, especialmente a lo largo del corredor de la Interestatal 15, desde Bozeman hasta el área del Parque Nacional Glacier.

El informe también detalla que estos vientos comenzarán a expandirse, hasta afectar progresivamente a las Llanuras del Norte y el Medio Oeste superior. En ciudades como Minneapolis, se anticipan ráfagas que superarán las 45 millas por hora (72 km/h) a medida que el sistema avance hacia el sureste de Canadá.

Las zonas más afectadas por este evento incluirán sectores de Montana, Iowa, Wyoming, Kansas, Missouri, las Dakotas, Minnesota y Nebraska. A medida que el sistema continúe su desplazamiento, un frente frío asociado quedará prácticamente estacionario desde la región de los Grandes Lagos hasta las llanuras centrales.

Fox Weather advierte que, hacia el jueves y viernes, se mantendrá un nivel uno de cuatro en la escala de riesgo por inundaciones repentinas en sectores del este de Kansas, el norte de Missouri y el extremo oeste de Illinois.

Estados Unidos dividido entre el frío y el calor

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un sistema de alta presión dominará gran parte del territorio continental durante este miércoles, lo que favorecerá condiciones más estables en amplias regiones.

Sin embargo, un sistema de baja presión ubicado sobre el Medio Oeste superior continuará desplazándose hacia el este y noreste, y esto generará inestabilidad en su recorrido.

Este desplazamiento provocará el avance de un frente frío que impulsará precipitaciones mixtas en sectores de las Llanuras del Norte, el Medio Oeste superior y la región de los Grandes Lagos durante las primeras horas del día. A

A medida que avance la jornada, el aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México comenzará a interactuar con este frente, lo que favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas y lluvias desde las Llanuras centrales hasta el valle de Ohio.

Tormentas fuertes en Kansas durante este miércoles

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipó condiciones propicias para el desarrollo de tormentas eléctricas potencialmente intensas durante la tarde y noche del miércoles, especialmente en sectores del centro y oeste de Kansas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha emitido un aviso por riesgo marginal de tormentas eléctricas intensas en el centro y oeste de Kansas SPC

Según el SPC, existirá un riesgo marginal de tormentas severas en esa región, donde algunas células podrían intensificarse lo suficiente como para producir ráfagas de viento dañinas y caída de granizo.

Las tormentas se desarrollarán principalmente hacia el final de la tarde, cuando el calentamiento diurno alcance su punto máximo y favorezca la inestabilidad atmosférica.

Entre los principales riesgos señalados se destacan:

Ráfagas de viento intensas capaces de provocar daños localizados

Granizo aislado en las tormentas más fuertes

Actividad eléctrica frecuente

El informe también indica que estas tormentas tenderán a organizarse en estructuras multicelulares, impulsadas por intensos vientos en niveles altos de la atmósfera.

Lluvias intensas en Florida

En paralelo, el sur de Florida continuará bajo la influencia de un frente estacionario que, aunque comenzará a desplazarse lentamente hacia el océano, aún canalizará aire cálido y húmedo sobre la región.

El NWS advierte que esta configuración favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas dispersas durante los próximos días, algunas de las cuales podrían ser intensas.

En particular, no se descarta que ocurran inundaciones repentinas de carácter localizado, producto de precipitaciones persistentes en cortos períodos de tiempo.

Temperaturas: frío intenso y contraste térmico

El contraste térmico será uno de los aspectos más destacados del día. Mientras gran parte del país norteamericano registrará temperaturas máximas entre 5 y 10°F por encima de lo normal, otras regiones experimentarán condiciones significativamente más frías.

Según Fox Weather, más de 45 millones de personas amanecerán con sensaciones térmicas propias del invierno. Los registros oscilarán entre 20°F (−6°C) y 30°F (−1°C) en sectores de las Llanuras del Norte, el Medio Oeste, el valle de Ohio y el noreste.

Este enfriamiento estará asociado a un sistema de alta presión que canalizará aire frío desde Canadá hacia esas regiones. Además, se mantendrán alertas por heladas en amplias zonas del valle de Ohio y el Atlántico medio.

En sectores del norte del estado de Nueva York, las acumulaciones de nieve se ubicarán entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 cm) NWS

Nieve y condiciones invernales residuales

El impacto del aire frío también se hará sentir en forma de nevadas en algunas áreas. De acuerdo con Fox Weather, durante el avance reciente de sistemas de tormenta:

Se registrarán acumulaciones de una a tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros) en sectores del norte del estado de Nueva York.

En zonas montañosas de Nueva Inglaterra, como las montañas Verdes y Blancas, los valores alcanzarán hasta siete pulgadas (17,8 centímetros).

Aunque estas nevadas corresponderán a eventos previos inmediatos, sus efectos persistirán durante este miércoles, lo que reforzará la sensación de un invierno tardío.

Transición hacia un clima más templado

A pesar del escenario inestable y frío en varias regiones, comenzará a vislumbrarse un cambio de tendencia. Fox Weather señaló que a partir del jueves se iniciará un proceso de moderación térmica, impulsado por el desplazamiento del sistema de alta presión hacia el océano.

Este cambio permitirá que las temperaturas comiencen a recuperarse gradualmente, con valores que se ubicarán en rangos más típicos de la primavera hacia el fin de semana. Para entonces, muchas áreas alcanzarán máximas en torno a los 60°F (15°C) y 70°F (21°C), hasta consolidar un patrón más estable.