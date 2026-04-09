Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este jueves 9 de abril: las provincias afectadas

En el marco de una semana con condiciones inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves 9 de abril el tiempo continuará en la misma línea y se prevé una jornada ventosa y nublada, aunque sin precipitaciones como el lunes y martes. Además, emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para el sur del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia regirá en Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En estas zonas, se estiman velocidades aproximadas de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100.

Mapa de alertas para este jueves 9 de abril

Frente a este escenario, el SMN compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población protegida:

Evitar actividades al aire libre

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados

Mantenerse alejado de puertas y ventanas

No refugiarse debajo de estructuras inestables

Extremar las precauciones al conducir

Asimismo, el Servicio Meteorológico aseguró que la alerta se mantendrá durante este viernes, aunque afectará a menos zonas: estarán bajo aviso amarillo por vientos Tierra del Fuego y solo el sector suroeste de Santa Cruz. Luego, el sábado, regirá una advertencia por tormentas fuertes en Córdoba y San Luis.

En el AMBA finalmente se registrarán leves mejoras en las condiciones después de una seguidilla de días con el tiempo inestable e intensas lluvias. Durante parte del fin de semana y el lunes y el martes, esta zona sufrió una ciclogénesis, un fenómeno meteorológico que generó cambios bruscos.

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Este fenómeno se produce por una caída abrupta de la presión atmosférica, que obliga al aire a reorganizarse y favorece condiciones de tiempo inestable.

El tiempo en el AMBA

La temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 22°C este jueves, un poco más baja que durante los últimos días. Será una jornada con el cielo parcialmente nublado y vientos con velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será de 91%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 22°C. El esquema será similar al de la Ciudad, con vientos fuertes y el cielo parcialmente nublado. En este caso, la humedad será de 97%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 23°C y 13°C en Córdoba; 20°C y 15°C en Tucumán; 24°C y 17°C en Santa Fe; 24°C y 16°C en Entre Ríos; 20°C y 12°C en Jujuy; 20°C y 11°C en Salta; 26°C y 18°C en Misiones; y 21°C y 13°C en La Rioja.

Por otra parte, se prevén máximas y mínimas de 24°C y 18°C en Santiago del Estero; 23°C y 10°C en San Luis; 25°C y 11°C en San Juan; 23°C y 11°C en Mendoza; 28°C y 11°C en Río Negro; 27°C y 11°C en Chubut; y 17°C y 8°C en Santa Cruz.