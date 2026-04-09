LA NACION

Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este jueves 9 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en el sur del país; en la Ciudad, la máxima será de 14°C

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este jueves 9 de abril: las provincias afectadas
Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este jueves 9 de abril: las provincias afectadasWindy

En el marco de una semana con condiciones inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves 9 de abril el tiempo continuará en la misma línea y se prevé una jornada ventosa y nublada, aunque sin precipitaciones como el lunes y martes. Además, emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para el sur del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia regirá en Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En estas zonas, se estiman velocidades aproximadas de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100.

Mapa de alertas para este jueves 9 de abril
Mapa de alertas para este jueves 9 de abril

Frente a este escenario, el SMN compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población protegida:

  • Evitar actividades al aire libre
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados
  • Mantenerse alejado de puertas y ventanas
  • No refugiarse debajo de estructuras inestables
  • Extremar las precauciones al conducir

Asimismo, el Servicio Meteorológico aseguró que la alerta se mantendrá durante este viernes, aunque afectará a menos zonas: estarán bajo aviso amarillo por vientos Tierra del Fuego y solo el sector suroeste de Santa Cruz. Luego, el sábado, regirá una advertencia por tormentas fuertes en Córdoba y San Luis.

En el AMBA finalmente se registrarán leves mejoras en las condiciones después de una seguidilla de días con el tiempo inestable e intensas lluvias. Durante parte del fin de semana y el lunes y el martes, esta zona sufrió una ciclogénesis, un fenómeno meteorológico que generó cambios bruscos.

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Este fenómeno se produce por una caída abrupta de la presión atmosférica, que obliga al aire a reorganizarse y favorece condiciones de tiempo inestable.

El tiempo en el AMBA

La temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 22°C este jueves, un poco más baja que durante los últimos días. Será una jornada con el cielo parcialmente nublado y vientos con velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será de 91%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires
El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 22°C. El esquema será similar al de la Ciudad, con vientos fuertes y el cielo parcialmente nublado. En este caso, la humedad será de 97%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 23°C y 13°C en Córdoba; 20°C y 15°C en Tucumán; 24°C y 17°C en Santa Fe; 24°C y 16°C en Entre Ríos; 20°C y 12°C en Jujuy; 20°C y 11°C en Salta; 26°C y 18°C en Misiones; y 21°C y 13°C en La Rioja.

Por otra parte, se prevén máximas y mínimas de 24°C y 18°C en Santiago del Estero; 23°C y 10°C en San Luis; 25°C y 11°C en San Juan; 23°C y 11°C en Mendoza; 28°C y 11°C en Río Negro; 27°C y 11°C en Chubut; y 17°C y 8°C en Santa Cruz.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. La Justicia frenó nuevamente en forma preventiva la demolición del Luna Park
    1

    La Justicia frenó nuevamente en forma preventiva la demolición del Luna Park

  2. Cuando la ciudadanía no es un trámite, sino un acto de memoria
    2

    Volver a Italia: cuando la ciudadanía no es un trámite, sino un acto de memoria

  3. Los empresarios redujeron hasta un 40% la circulación de colectivos y reclaman subsidios al Gobierno
    3

    Los empresarios redujeron hasta un 40% la circulación de colectivos y reclaman subsidios al Gobierno

  4. Una provincia quiere flexibilizar su sistema farmaceútico y despierta dudas en el sector
    4

    ¿Desregulación selectiva?: una provincia quiere flexibilizar su sistema farmaceútico y despierta dudas en el sector