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Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 29 de mayo
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 29 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 29 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:50 y se pone a las 17:40.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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