Caso Agostina Vega, en vivo: cómo sigue la búsqueda de adolescente en Córdoba

Luego de que este miércoles se allanara el domicilio de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vera en Córdoba, se conocieron las últimas imágenes de la adolescente de 14 años cuando ingresaba a la vivienda del sospechoso.

En un video que comenzó a circular en redes sociales, grabado por una cámara de seguridad, se ve a dos personas ingresar por la noche al domicilio en que vive el hombre arrestado.