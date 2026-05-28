Caso Agostina Vega, en vivo: cómo sigue la búsqueda de adolescente en Córdoba
Fue vista por última vez el sábado por la noche cuando se subió a un taxi; la Justicia realizó 19 allanamientos y detuvo a un sospechoso de 33 años
El video del momento en que la adolescente entra a la casa del detenido por su desaparición
Luego de que este miércoles se allanara el domicilio de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vera en Córdoba, se conocieron las últimas imágenes de la adolescente de 14 años cuando ingresaba a la vivienda del sospechoso.
En un video que comenzó a circular en redes sociales, grabado por una cámara de seguridad, se ve a dos personas ingresar por la noche al domicilio en que vive el hombre arrestado.
Alerta Sofía
En medio de la angustia y el reclamo de sus familiares, este miércoles se activó la Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia para la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida podría estar en peligro inminente. La familia cuestionó la demora en la implementación del protocolo y pidió acelerar el operativo de búsqueda.
El caso
La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, mantiene en vilo a Córdoba desde el sábado pasado por la noche. La menor fue vista por última vez cuando se subió a un taxi conducido por un conocido de la familia para dirigirse a un barrio cercano, donde la esperaba un hombre de 33 años que luego quedó detenido y es señalado como el principal sospechoso en la causa.
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