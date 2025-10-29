Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 16;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:45 y se pone a las 19:19.
Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
