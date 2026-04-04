Jugó en Huracán y otros clubes argentinos y ahora pide trabajo por redes sociales: “La plata la necesitamos para ayer”

El momento del retiro de la actividad profesional como futbolista es un antes y un después, ya que hay muchos jugadores que pasan de estar en el centro de la escena a ser olvidados con el tiempo. Por eso, la publicación en Instagram de Sebastián “Patota” Morquio no tardó en viralizarse luego de descubrir su situación económica límite que lo llevó a pedir por un trabajo para mantener a su familia.

En diálogo con LA NACION, Morquio detalló cómo llegó hasta este desesperado pedido de ayuda: “Llevo cinco meses sin trabajo, estamos en una situación de cero pesos, literal. Vivimos en Congreso, el lunes pasado nos levantamos con mi mujer después de pedir ayuda el domingo para la SUBE y no pudimos llevar a nuestra hija al colegio en Recoleta. Lo hablamos y decidimos publicar eso en redes a las siete de la mañana”. Junto con esto, agregó que puede desempeñarse como chofer, seguridad personal o general, mozo y más, ya que, según sus propias palabras, lo que no sabe lo aprende.

Los mensajes virales que compartió Patota Morquio en sus redes Instagram (@sebastiandariomorquio)

Unos días después de su publicación, el exfutbolista uruguayo confirmó que recibió muchos mensajes, pero que no obtuvo una propuesta para un trabajo “real”. En este sentido, agregó que lo que sí consiguió fue la posibilidad de ingresar al mundo del comercio online, donde las ganancias quedan definidas según las ventas. Por eso, Patota insistió en su pedido: “Lo que necesitamos es trabajar hoy porque la plata la necesitamos para ayer”.

Morquio tiene tres hijas y una de ellas tiene menos de dos años Instagram (@sebastiandariomorquio)

Además, explicó que su búsqueda está lejos de limitarse al mundo de las redes sociales, sino que camina por la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de encontrar una oportunidad laboral de forma presencial. “Salgo por los bares a ver si hay trabajo, hablo con amigos a ver si pueden conseguir algo”, continuó. Su único restricción se encuentra en la crianza de sus tres hijas, quienes tienen diferentes horarios escolares y esto le significa una dedicación especial: “El día a día nuestro es muy complicado. No tenemos para la SUBE, no tenemos para un desayuno. Vivimos en un cuarto de hotel, sin heladera, sin cocina”.

El desinterés de sus exclubes y las deudas del fútbol

La viralización de sus publicaciones podría haber llegado hasta algunos de sus ex clubes, desde donde se le podría brindar una ayuda económica o laboral, como son los casos argentinos de Huracán (1999-2002), El Porvenir (2004-2005), Aldosivi (2006-2007), San Martín de Mendoza (2008), Deportivo Español (2010-2011) o Deportivo Maipú (2011-2012). Sin embargo, eso nunca sucedió.

Morquio tuvo un paso destacado por Huracán, donde compartió plantel con un joven Daniel "Rolfi" Montenegro

Al respecto, Sebastián Morquio reveló: “De los clubes no se contactó absolutamente nadie. Ninguno. Hablé con alguien de la Mutual de Huracán, que me llamó una vez, y no me volvió a llamar nunca más. Después no me llamó ni se contactó nadie”. Además, su situación económica llegó a un límite que lo “obligó” a vender absolutamente todos sus recuerdos de futbolista, incluidas las camisetas, shorts y camperas.

En el pasado, Patota se desarrolló también como intermediario en los pases de jugadores uruguayos y llegó a participar en varias transacciones del fútbol actual. Algunas mencionadas a LA NACION fueron Leonardo Burián a Godoy Cruz, Ignacio Lemmo a Puerto Montt (Chile) y Rafael García a Atlético Tucumán. Justamente con este último, Morquio tiene un conflicto por una deuda de dinero muy importante.

Morquio se mostró agradecido por su relación con Burián Instagram (@sebastiandariomorquio)

“Rafa García tiene una deuda conmigo de 40 mil dólares de palabra. Yo no hacía firmar papeles porque me parecía que era como una empresa, como garca [sic]. Creí que había un respeto de jugador a jugador. Como me equivoqué...”, confió. Ante este escenario, fue que decidió no intermediar más, algo que coincidió con problemas de salud graves de su madre. Fue ese conjunto de problemas lo que lo afectó profundamente: “Tuvimos una época muy complicada. Lo poquito que teníamos ahorrado se empezó a ir”.

A la hora de profundizar en su conflicto con García, Morquio detalló que el dinero que le correspondía a él debía pasar primero por el entonces futbolista, quien le pidió si podía utilizarlo para la adquisición de un departamento. “Uno lo hizo de onda y de corazón. Yo me fui un mes a vivir a Tucumán con él porque estaba en plena separación, como lo hice con Burián en Mendoza, para que estuviera cómodo”, recordó.

Rafael García llegó a Atlético Tucumán en 2017, año en el que se generó la deuda mencionada por Sebastián Morquio X (@ATOficial)

Para concluir con esta situación, Patota hizo mención a su vínculo previo con Rafael García: “Yo lo conozco de los 15 años de él. La verdad que se portó bastante mal. Las personas que se manejan mal a veces parece que tienen suerte. Yo creo que la mayoría de los jugadores se portan de otra forma y se portan con códigos. Parece que a él no le enseñaron los códigos”.

Ayuda directa para Sebastián “Patota” Morquio

Tal y como reveló en sus redes sociales, Sebastián Morquio acepta cualquier tipo de donación económica mientras intenta salir de esta complicada situación laboral. En este sentido, el exfutbolista uruguayo habilitó un alias para todos aquellos que quieran brindarle una ayuda: morquio.393.abeja.mp.