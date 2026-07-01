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Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 2 de julio, la temperatura rondará entre 9 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 2 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 2 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 2 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 18:29.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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