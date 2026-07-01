Encontraron muertos a la modelo Skarlent Rodríguez y su pareja tras los terremotos en Venezuela

Tras días de búsqueda, la modelo y ex Miss Grand Orlando Skarlent Rodríguez y su pareja José Castro fueron encontrados muertos tras los dos terremotos que azotaron a Venezuela.

La noticia fue confirmada por la familia de ambos a través de la plataforma GoFundMe, donde habían iniciado una colecta para financiar la búsqueda y el rescate de la pareja cuando creían que estaban con vida. Se titulaba “Unidos por Skarlent y José”.

La modelo de 23 años era reconocida por su carrera en la industria de la moda. Aunque solía vivir en Orlando, Florida, Estados Unidos, -donde ganó el título de Miss Grand Orlando 2025- hace poco había regresado a Venezuela junto a su pareja.

“Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en la búsqueda de nuestros seres amados. Lamentablemente hoy ambos fueron encontrados sin vida uno al lado del otro, juntos hasta el final”, anunciaron el pasado lunes.

Voluntarios y rescatistas ayudan a encontrar sobrevivientes en un edificio colapsado en Caraballeda, en el estado de La Guaira MIGUEL MEDINA - POOL

“No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario durante estos días tan difíciles”, detallaron.

Informaron que el proceso de búsqueda y recuperación de los cuerpos fue “extremadamente costoso”. En paralelo, contaron que la familia de Castro tuvo muchas pérdidas devastadoras: “Su papá, abuela, tío y tía fallecieron en este terremoto. La familia de Skalent tampoco ha podido trabajar desde el día en el que recibimos la noticia”.

Por ello, pidieron solidaridad y ayuda para recaudar el dinero suficiente para cubrir los gastos funerarios, que “aumentaron significativamente debido a esta tragedia”.

La modelo tenía 23 años y era reconocida por su carrera en la industria de la moda Instagram

“Cualquier colaboración, por pequeña que sea, es profundamente significativa. Y si no puedes donar, compartir esta campaña es una ayuda inmensa. Sobre todo, te pedimos que compartas lo maravillosos que fueron nuestros niños, el amor que dieron y la luz que dejaron en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlos. Gracias por acompañarnos en este duelo”, cerraron.

Las familias de la pareja la buscaba desde el día que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Ritcher azotaron al norte del país. Durante el temblor, el edificio donde vivían en Catia La Mar se derrumbó. La ciudad se encuentra en el estado de La Guaira, el epicentro de la devastación en el territorio, donde un alto porcentaje de estructuras se derrumbaron y se contabilizan miles de heridos.

Rodríguez se había mudado de vuelta a Venezuela con su pareja Instagram

El último balance oficial elevó la cifra de fallecidos a 1943 y la de heridos a 10.571. Al mismo tiempo, decenas de miles de personas quedaron sin hogar, mientras hay escasez de alimentos y un servicio de salud colapsado.

En tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay alrededor de 50.000 desaparecidos tras los terremotos. La NASA calcula que 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos y la ONU estima daños materiales por US$6700 millones de dólares, 6% del Producto Bruto Interno (PBI) del país caribeño.