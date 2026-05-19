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Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 20 de mayo
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 20 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 20 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:33.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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