LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 29 de junio, la temperatura rondará entre 11 y 20; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 29 de junio
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 29 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 29 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:53 y se pone a las 18:33.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Al final, era apenas un jefe de Gabinete
    1

    Al final, era apenas un jefe de Gabinete

  2. El trabajo que tiene cada vez más adeptos en el mundo y deja en promedio 10.500 euros por cada venta
    2

    El trabajo que tiene cada vez más adeptos en el mundo y deja en promedio 10.500 euros por cada venta

  3. Las cámaras captaron el reclamo de los jugadores de Austria cuando marcó el 3-2 Argelia
    3

    ¿Hubo arreglo? Las cámaras captaron el reclamo de los jugadores de Austria cuando marcó el 3-2 Argelia

  4. Días y horarios de todos los partidos de 16vos de final
    4

    Días y horarios de todos los partidos de 16vos de final