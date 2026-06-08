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Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de junio, la temperatura rondará entre 15 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 9 de junio
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 9 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 9 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:48 y se pone a las 18:30.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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