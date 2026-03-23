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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de marzo, la temperatura rondará entre 8 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 24 de marzo
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 24 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 24 de marzo el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:37 y se pone a las 19:36.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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