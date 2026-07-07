El SMN publicó el nuevo Pronóstico Climático Trimestral: el invierno cerrará con temperaturas por encima de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el nuevo Pronóstico Climático Trimestral que abarca los meses del trimestre julio-agosto-septiembre de 2026, y en el cual anticipó que el invierno terminará con mayor calor de lo esperado para esta época del año.

Tras un comienzo de estación que estuvo marcado por ingresos de aire polar, heladas persistentes y frío intenso en varias partes del país, incluida el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN prevé una variación térmica a partir de este mes.

Según las predicciones del organismo nacional, las regiones más afectadas por las altas temperaturas serán el noroeste —conformado por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero—, Cuyo —Mendoza, San Juan y San Luis— y la provincia de Córdoba.

Los mapas que publicó el SMN SMN

En tanto, en el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, noroeste de Buenos Aires, La Pampa y oeste y sur de la Patagonia, se espera que las temperaturas sean “normales o superiores a las normales”. Finalmente, las únicas zonas que tendrán térmicas normales serán el este y sur de Buenos Aires y el este de la Patagonia.

A pesar de las proyecciones, el organismo advirtió que esto no cancelará la llegada de posibles frentes de frío extremo. Según explicó, podrán desarrollarse descensos bruscos e intensos de la temperatura en períodos de corta duración durante la primera parte del trimestre.

El sitio especializado Meteored también sumó cómo se mantendrán las condiciones en los próximos días. De esta forma, afirmaron que la masa de aire frío que se mantuvo presente durante las últimas semanas en gran parte del país comenzará a perder intensidad de manera gradual. El cambio será lento, por lo que todavía se esperan varias jornadas con temperaturas inferiores a los valores habituales, especialmente durante las primeras horas del día.

Los próximos días se mantendrán fríos en el AMBA (Fuente: Fabián Marelli - Archivo LN)

Recién a partir del jueves por la tarde, el ambiente comenzará a notarse algo más templado sobre el norte argentino, en donde las temperaturas alcanzarán entre los 20°C y 25°C, mientras que sobre la región central todavía predominarán registros de 13 a 18 grados. En la Patagonia, por otro lado, continuará el ambiente fresco, con valores que en muchos sectores no superarán los 10°C.

Precipitaciones

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió un parte específico sobre las previsiones en materia de lluvias. El informe arrojó que se prevé una mayor probabilidad de ocurrencia de precipitaciones durante los próximos meses.

Los datos del Pronóstico Climático Trimestral mostraron que el Litoral —Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa — y el este de la Patagonia tendrán una incidencia “superior a la normal” de precipitaciones en los próximos tres meses.

En el centro-este de Buenos Aires, sur de Cuyo y oeste de Patagonia, en tanto, las lluvias serán normales o superiores a las normales; mientras que en gran parte de la región del noroeste y norte de Cuyo se prevé una estación seca, con menores chances de precipitaciones.