Avanza la ola de calor extremo y amenaza California hoy en EE.UU.: dónde hay alerta por inundaciones

Una parte amplia del este y centro de Estados Unidos volverá a enfrentar el riesgo de lluvias intensas, tormentas severas e inundaciones repentinas, mientras el calor aún será un problema en buena parte del sureste y comenzará a fortalecerse sobre el suroeste. Las condiciones más adversas se concentrarán durante la tarde y noche de este martes, cuando varios sistemas atmosféricos favorecerán el desarrollo de fenómenos potencialmente peligrosos.

Lluvias y tormentas con riesgo de inundaciones en el este de EE.UU.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente casi estacionario permanecerá extendido desde la región del Atlántico Medio hasta los valles de los ríos Ohio y Tennessee, además del valle inferior del Misisipi y las Grandes Llanuras del sur.

Satélite De La NOAA Hoy

Durante este martes ese sistema será el principal responsable del desarrollo de numerosos chaparrones y tormentas eléctricas. Las precipitaciones más intensas se concentrarán sobre sectores del Atlántico Medio y los Apalaches Centrales, donde permanecerá vigente un riesgo leve (nivel dos de cuatro) por lluvias.

Según el organismo, podrán provocar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en zonas urbanas, caminos, pequeños arroyos y sectores bajos que suelen anegarse con rapidez.

El calor se mantendrá en el sureste de Estados Unidos

Según el NWS, las temperaturas superiores a lo habitual y la elevada humedad incrementarán el riesgo de problemas de salud relacionados con el calor en buena parte del sureste durante la mitad de la semana.

Al mismo tiempo, el aire cálido comenzará a expandirse gradualmente hacia las Grandes Llanuras del Sur, mientras que en el suroeste las temperaturas seguirán en aumento. Las advertencias por calor extremo y los avisos por altas temperaturas continuarán vigentes en distintas zonas de Arizona y del sur de California, donde las condiciones serán peligrosas para quienes permanezcan largos períodos al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional reporta un sistema frontal casi estático que se extiende desde el Atlántico Medio hasta el valle del Misisipi NWS

Tormentas severas amenazarán el norte de las Grandes Llanuras en EE.UU.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) prevé para este martes un riesgo leve (nivel dos de cinco) de tormentas severas que abarcará parte de las Grandes Llanuras del Norte, las Altas Llanuras del Norte y el Medio Oeste Superior.

El Centro de Predicción de Tormentas emitió un riesgo leve (nivel 2 de 5) para las Grandes Llanuras del Norte y el Medio Oeste Superior SPC

Los especialistas esperan que durante la tarde comiencen a formarse tormentas aisladas que luego evolucionarán hacia sistemas más organizados durante la noche. Las condiciones atmosféricas favorecerán la aparición de superceldas capaces de producir varios fenómenos severos.

Entre las amenazas previstas se encontrarán:

Granizo de gran tamaño.

de gran tamaño. Fuertes ráfagas de viento .

. Abundante actividad eléctrica .

. Posibles tornados aislados.

Las tormentas en EE.UU. también alcanzarán el Atlántico Medio y las Carolinas

El SPC anticipó que durante la tarde se desarrollarán nuevas tormentas desde el sur del Atlántico Medio hasta las Carolinas. Aunque la organización de estos sistemas será más limitada debido al escaso viento en altura, el ambiente muy húmedo y la fuerte inestabilidad favorecerán la formación de células capaces de producir ráfagas dañinas de manera aislada.

El organismo explicó que el mayor riesgo aparecerá cuando varias tormentas logren agruparse, lo que aumentará la intensidad de las corrientes descendentes responsables de los vientos más fuertes.

Continúa la amenaza de inundaciones repentinas en Nueva York y el noreste

Según Fox Weather, millones de personas seguirán bajo amenaza de anegamientos después de las intensas lluvias registradas durante el lunes en sectores de Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Rhode Island y el área metropolitana de Nueva York.

La cadena informó que el sistema responsable de esas precipitaciones avanzará lentamente hacia el sur durante este martes, desde el sur de Pensilvania hasta Virginia, donde permanecerán vigentes las vigilancias por inundaciones.

El medio también señaló que otra área de baja presión llevará precipitaciones sobre Boston y Providence, mientras que en otros sectores de Massachusetts podrían registrarse acumulados localizados superiores a tres pulgadas (7,6 centímetros) antes de que las lluvias comiencen a disminuir durante la tarde.