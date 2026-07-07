Así será la plaza porteña que se emplazará en un antiguo predio ferroviario y saldaría una histórica deuda barrial

Durante más de seis décadas permaneció cerrado al público. Antes fue una estación de tranvías, luego una terminal de trolebuses y, con el paso de los años, un depósito donde se almacenaron distintos materiales e incluso formaciones de subte fuera de servicio.

Ahora, ese histórico predio de San Cristóbal cambiará de función: el Gobierno porteño anunció que construirá allí una plaza, con el objetivo de sumar espacios verdes en una de las zonas de la Ciudad con menor superficie parquizada por habitante.

El antiguo predio ferroviario

El proyecto se llevará adelante en el predio ubicado entre las calles Matheu, avenida Pavón, Alberti y Constitución. Además de la construcción de una plaza de 11.470 metros cuadrados, la intervención incluirá la renovación integral del entorno y de las veredas de toda la manzana, por lo que alcanzará una superficie total de 13.550 m². De acuerdo con las estimaciones oficiales, más de 20.000 vecinos serán beneficiados de manera directa por la obra.

La intervención contempla la construcción de una plaza con sectores parquizados y espacios recreativos. Habrá patios de juegos con piso de caucho, una cancha deportiva, un sector de calistenia con postas aeróbicas y un espacio cultural semicubierto destinado a actividades artísticas y exposiciones de esculturas. El proyecto contempla preservar parte del patrimonio ferroviario del predio.

La antigua estación del Tranvía Metropolitano

La antigua estación del Tranvía Metropolitano comenzó a funcionar en 1904 y era conocida como Estación Constitución. Recibía ese nombre porque el acceso principal, las oficinas administrativas y las salas de espera estaban ubicados sobre la calle Constitución.

La antigua estación del Tranvía Metropolitano comenzó a funcionar en 1904

Por la estación llegaron a pasar cuatro líneas de tranvía que conectaban distintos puntos de la ciudad, entre ellos Constitución, Once, Retiro, Plaza Alvear y Plaza Colón, y permitían a los pasajeros combinar distintos recorridos.

En 1909, el Tranvía Metropolitano fue absorbido por la empresa Anglo Argentina, una de las principales compañías del sistema porteño. Con el paso de los años, la operación quedó en manos de otras empresas, luego de una corporación mixta y, finalmente, del Estado.

El terreno, donde funcionaron tranvías y trolebuses durante gran parte del siglo XX, será transformado en un espacio verde para más de 20.000 vecinos

A comienzos de la década de 1950, el servicio de tranvías dejó de funcionar y el predio de la Estación Constitución fue convertido en una estación de trolebuses, colectivos eléctricos que tomaban energía de una red de cables aéreos. Desde allí operaban las líneas 311 y 312, que realizaban un recorrido circular con Retiro.

Los trolebuses dejaron de circular en 1966. Sin embargo, parte de sus recorridos los mantienen actualmente las líneas de colectivo 61 y 62, que unen Puerto Madero, Recoleta, Balvanera, San Cristóbal y San Telmo con los centros de trasbordo de Constitución, Retiro y Once.

El espacio permaneció cerrado al público durante más de 60 años y será recuperado con una intervención que incluirá áreas verdes y equipamiento urbano

En las seis décadas siguientes, el predio tuvo distintos usos. Funcionó como depósito de utilería y equipamiento de canales de televisión hasta 2014. En la actualidad todavía se almacenan allí materiales ferroviarios, algunas formaciones de subte fuera de servicio. En las antiguas oficinas ferroviarias, funciona hoy el sector administrativo de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), propietario del inmueble.

El nuevo proyecto del gobierno porteño también prevé conservar uno de los edificios ferroviarios ubicados sobre la calle Alberti. Su fachada de ladrillo será restaurada y puesta en valor para integrarla al nuevo espacio público.

Las estructuras metálicas existentes, adelantaron desde el gobierno de la Ciudad, también serán reutilizadas. Se convertirán en pérgolas que generarán espacios de sombra y contarán con luminarias incorporadas.

Además, se plantarán alrededor de 70 árboles, junto con especies arbustivas, herbáceas y enredaderas que cubrirán parte de las pérgolas. El proyecto también incluye la incorporación de bancos, mesas, cestos de residuos y senderos internos construidos con bloques intertrabados.

El histórico predio ferroviario tendrá 11.470 metros cuadrados de espacio verde, conservará parte de sus construcciones originales y sumará sectores recreativos para el barrio

La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 14 meses y, de acuerdo con el cronograma oficial, se prevé que finalice durante el segundo semestre de 2027.

La nueva plaza de San Cristóbal se suma a otros proyectos de espacios verdes impulsados por la Ciudad. Entre ellos figuran la plaza que se construirá en un predio lindero al Mercado de Pulgas, en el límite entre Colegiales y Palermo, y el futuro Parque Ferroviario Villa Urquiza, que también recuperará un antiguo edificio ferroviario para transformarlo en un espacio público.

El año pasado, además, fue inaugurada la primera plaza de Villa Santa Rita, un barrio que durante décadas no contó con un espacio verde propio.