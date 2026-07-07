Rodri le pidió disculpas a Bernardo Silva tras el final de España vs. Portugal

La situación llamó la atención. Fue extraña. Sobre todo, porque se trató de un roce dialectico entre dos jugadores que, hasta hace semanas, compartieron vestuarios y fueron dos de los máximos referentes del Manchester City. Cuando el duelo entre España y Portugal de octavos de final del Mundial agonizaba, se vivió un momento de máxima tensión entre el español Rodrigo Hernández y el portugués Bernardo Silva.

Sobre el final del partido, con todo Portugal desesperado por llegar a la igualdad, Bernardo cabeceó un centro enviado por Francisco Conceição dentro del área que se fue apenas por arriba del travesaño y Rodri, que observaba la jugada a escasos metros, no dudo en festejar la mala definición crispando sus puños y un fuerte grito en la cara del portugués, quien estaba en el piso lamentándose la situación desperdiciada y se levantó rápido para reaccionar.

La discusión de Bernardo Silva, de Portugal, con Rodri, de España, durante el partido de octavos de final, en Dallas Jia Haocheng - XinHua

El cruce fue breve, pero lo suficientemente intenso como para que trascendiera inmediatamente en redes sociales y capte la atención de los principales medios mundiales. Porque Silva, ahora flamante refuerzo del Real Madrid, fue directo a buscarlo para mostrarle su descontento y debió ser frenado por otros jugadores españoles. Sin embargo, cuando parecía que la situación iba a escalar, Rodri inmediatamente se dio cuenta del exceso y buscó de disculparse.

PERO FUE TU COMPAÑERO, BERNARDO... Silva se enojó con Rodrigo en la última jugada de la derrota de Portugal contra España en los octavos de final del Mundial.



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Minutos después del partido, Rodri, elegido mejor jugador del partido, se encargó nuevamente de pedirle disculpas a su ex compañero y dejar en claro que solo fue una discusión de partido que no empaña la buena relación que tienen ambos. “Con Bernardo Silva, creo que ya lo he dicho anteriormente, me equivoqué porque lo celebré cuando él había fallado. Le he pedido disculpas inmediatamente, pero queda ahí porque es la confianza que tenemos y ya está”, aseguró asumiendo su equivocación.

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La relación entre Bernardo Silva y Rodri data del año 2019, cuando el volante español se incorporó al Manchester City procedentes de Atlético de Madrid. Desde entonces la relación entre ambos futbolistas fue excelente, de un enorme respeto profesional y una profunda amistad, convirtiéndose en dos de los pilares del vestuario de Pep Guardiola, conquistando múltiples títulos entre los que destacan cuatro trofeos consecutivos de la Premier League y la UEFA Champions League.

Con el mensaje de disculpas en zona mixta, el español buscó dar por zanjado el asunto, atribuyendo su mala reacción a las altas pulsaciones de la eliminación del Mundial y dejar en claro que la discusión del lunes solo fue una muestra más de cómo viven el futbol dos de los mejores mediocampistas del mundo.