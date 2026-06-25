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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 12; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 26 de junio
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 26 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 26 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 09:13 y se pone a las 17:53.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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