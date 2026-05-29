LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 30 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 15; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 30 de mayo
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 30 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 30 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:59 y se pone a las 17:56.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Costantini, el emprendedor que hace casas en 48 hs y 32 empresarios anticipan qué pasará con las propiedades
    1

    Summit Real Estate: Costantini, el emprendedor que hace casas en 48 hs y 32 empresarios anticipan qué pasará con las propiedades

  2. Mirtha Legrand habló del Martín Fierro que ganó Wanda Nara y fue categórica
    2

    Mirtha Legrand habló del Martín Fierro que ganó Wanda Nara y fue categórica: “Eso fue un arreglo”

  3. Una nueva terapia logró reducir casi un 80% las arritmias cardíacas más peligrosas
    3

    Una nueva terapia logró reducir casi un 80% las arritmias cardíacas más peligrosas

  4. Graciela Alfano viajó a la Patagonia con su hijo y su nieta y sorprendió por lo mucho que se le parecen
    4

    Graciela Alfano viajó a la Patagonia con su hijo y su nieta y sorprendió por lo mucho que se le parecen