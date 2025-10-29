LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 26;

El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 30 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:07 y se pone a las 20:01.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

