Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 29 de junio, la temperatura rondará entre 1 y 8; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 29 de junio el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 1 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:55 y se pone a las 17:55.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.
A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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