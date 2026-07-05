Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 6 de julio el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre -3 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:53 y se pone a las 17:59.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: