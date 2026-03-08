Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de marzo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 9 de marzo el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 19:54.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: