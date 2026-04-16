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Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de abril, la temperatura rondará entre 17 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 17 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 17 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 17 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:38 y se pone a las 18:55.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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