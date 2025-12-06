Con el comienzo del fin de semana largo, el último extendido del año, surge la inquietud entre los residentes en la provincia mediterránea sobre si llueve en Córdoba este sábado 6 de diciembre, lo que se puede dilucidar con la información del Servicio Meteorológico Nacional.

El anticipo del SMN para Córdoba Gentileza

El organismo nacional muestra las proyecciones para todo el fin de semana extendido, que en esta oportunidad está conformado por el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, que es feriado nacional inamovible.

¿Llueve en Córdoba este sábado 6 de diciembre?

Las previsiones del SMN indican que este sábado 6 de diciembre el cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada. La temperatura mínima esperada es de 23°C y la máxima de 33°C.

Habrá vientos leves del norte y el este, que tendrán una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones son muy bajas y se ubican en un rango que va de 0 a 10%, entre la tarde y la noche.

Cómo estará el tiempo el domingo 7 de diciembre en Córdoba

El domingo se presentará con tormentas por la mañana, y tormentas fuertes por la tarde y la noche, con una probabilidad que oscila entre el 70% y el 100%. La temperatura más baja de la jornada será de 18°C y la máxima llegará a los 32°C. Durante el día, el viento soplará levemente desde el norte, con una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El domingo se esperan tormentas en la ciudad de Córdoba Gentileza

Cómo estará el clima el lunes 8 de diciembre en Córdoba

Para el tercer día del fin de semana largo se espera una jornada con cielo mayormente nublado por la mañana y la tarde. Se espera una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 26°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores sureste y sur, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.

No se esperan lluvias durante el feriado Gentileza

Cómo seguirá el tiempo en la semana en Córdoba

El pronóstico del tiempo para la semana en Córdoba indica lo siguiente:

Martes 9 de diciembre : la mañana se presentará con el cielo parcialmente nublado. La mínima será de 16°C y la máxima de 31°, muy similar a las marcas de los días previos. El viento será leve y provendrá del sureste, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.

: la mañana se presentará con el cielo parcialmente nublado. La mínima será de 16°C y la máxima de 31°, muy similar a las marcas de los días previos. El viento será leve y provendrá del sureste, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias. Miércoles 10 de diciembre : el día se presentará con cielo mayormente nublado a la mañana, y parcialmente nublado por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 17°C y la máxima llegará a los 32°C. Habrá viento leve del norte, por la mañana; y del noreste, por la tarde. No se presentarán ráfagas ni precipitaciones en la jornada.

: el día se presentará con cielo mayormente nublado a la mañana, y por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 17°C y la máxima llegará a los 32°C. Habrá viento leve del norte, por la mañana; y del noreste, por la tarde. No se presentarán ráfagas ni precipitaciones en la jornada. Jueves 11 de diciembre: El cielo se presentará parcialmente nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 17°C y la máxima en los 32°C. El viento soplará del oeste y el noreste, con una velocidad que oscilará entre los 7 y 12 kilómetros por hora.