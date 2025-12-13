¿Llueve en Córdoba este sábado 13 de diciembre?
Conocé las previsiones meteorológicas para el primer día del fin de semana en la ciudad de Córdoba, con las temperaturas máximas y las posibilidades de precipitaciones
3 minutos de lectura
Con la llegada de un nuevo fin de semana, muchos cordobeses chequean el pronóstico para saber cómo estará el tiempo en su ciudad, y quienes tengan la inquietud de si llueve en Córdoba este sábado 13 de diciembre, podrán responder esta duda con la consulta de la información detallada que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional.
El organismo nacional muestra las proyecciones para el segundo fin de semana de diciembre, conformado por el sábado 13 y domingo 14.
¿Llueve en Córdoba este sábado 13 de diciembre?
Las previsiones del SMN indican que este sábado 13 de diciembre el cielo se presentará algo nublado durante toda la jornada. La temperatura mínima esperada es de 22°C y la máxima de 35°C.
Habrá vientos leves del noroeste, que tendrán una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones son nulas durante el día, recién a la noche se ubican en un rango que va de 0 a 40%, con posibilidades de tormentas aisladas.
Cómo estará el tiempo el domingo 14 de diciembre en Córdoba
El domingo se presentará con tormentas fuertes por la mañana, y tormentas aisladas por la tarde y la noche, con una probabilidad que oscila entre el 40% y el 70%. La temperatura más baja de la jornada será de 15°C y la máxima llegará a los 26°C. Durante el día, el viento soplará levemente desde el noreste y luego del sudeste, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Cómo seguirá el tiempo en la semana en Córdoba
El pronóstico del tiempo para la semana en Córdoba indica lo siguiente:
- Lunes 15 de diciembre: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana, y algo nublado por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 27°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y norte, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.
- Martes 16 de diciembre: la mañana se presentará con el cielo despejado, y algo nublado por la tarde. La mínima será de 16°C y la máxima de 30°, muy similar a las marcas de los días previos. El viento será leve y provendrá del sureste y el este, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.
- Miércoles 17 de diciembre: el día se presentará con cielo despejado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 18°C y la máxima llegará a los 31°C. Habrá viento del norte, por la mañana, con posibilidad de ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora.
- Jueves 18 de diciembre: El cielo se presentará parcialmente nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 21°C y la máxima en los 33°C. El viento soplará del suroeste, y no se presentan chances de precipitaciones.
