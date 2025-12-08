A partir del feriado del 8 de diciembre, que ofrece un fin de semana largo de tres días, muchos se preguntan cuál es el próximo feriado de diciembre 2025. De esa forma, permite adelantarse a un nuevo día de descanso extra y planificar alguna escapada. Se trata del último asueto del año, que se dará en tan solo unas semanas.

Hoy se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen y en la Argentina es considerado un feriado inmovible, es decir que no se puede trasladar a otro día, De todos modos, como cae un lunes, da paso a un período de descanso extendido. Además, en esta jornada se suele armar en árbol de Navidad en nuestro país.

Cuándo se deben armar en casa el pesebre y el árbol de Navidad

Cuándo es el próximo feriado de diciembre 2025

De acuerdo al calendario oficial de feriados que difunde la Jefatura de Gabinete en su sitio oficial, en lo que resta del año solo queda un asueto. Se trata del jueves 25 de diciembre, fecha en que se celebra la Navidad. Se trata de una de las festividades litúrgicas más importantes del cristianismo, por la cual se recuerda el nacimiento de Jesús. En nuestro país y en el resto del mundo, se acostumbra hacer una gran juntada con familiares y amigos para conmemorar la fecha.

Este está incluido en el listado de asuetos contemplado por la ley 27.399, que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos. Este cae en la categoría de inamovible, por lo cual no se podrá mover a otra fecha para generar un fin de semana largo.

El último feriado de 2025 en la Argentina es Navidad drazen_zigic

¿Qué pasa con el 24 de diciembre?

La normativa ya mencionada contempla todos los feriados nacionales en la Argentina. Al observarlo, no se encuentra el 24 de diciembre, jornada en que se celebra la Nochebuena. La tradición indica que las familias se suelen reunir en esta fecha con una cena especial, a la espera de la medianoche para recibir el nacimiento del Niño Jesús.

Por lo tanto, el 24 de diciembre no es considerado un feriado nacional en la Argentina. De todos modos, para algunos sectores, como la administración pública, las entidades bancarias y ciertos comercios, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía. De esa forma, se ofrece la posibilidad de anticipar los preparativos para la víspera de Navidad.

Esto suele ocurrir también con el 31 de diciembre. Aunque no es un feriado nacional, es una fecha relevante porque se festeja la Noche Vieja, donde se hacen cenas con seres queridos para despedir el año. En tanto, el 1° de enero es un asueto nacional por el Año Nuevo, fecha en que la mayoría de los sectores no ofrecen servicios.

¿Qué se sabe sobre los feriados en 2026?

Aunque todavía no se oficializó el calendario oficial de feriados para el año entrante, la Ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos permite adelantar los asuetos que habrá en 2026. A su vez, vale recordar que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de asignar hasta tres días feriados o día no laborales como puentes para generar fines de semana largos y promover el turismo.

Lo que sí está vigente es el Decreto 314/2025, emitido por el Gobierno en el mes de agosto y por el que se dispone una modalidad específica de traslado para los feriados que coincidan con un fin de semana. “Establécese que los feriados nacionales trasladables conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 27.399, cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación". Esta facultad quedará en la Jefatura de Gabinete, por lo que se conocerá la fecha exacta de estos feriados a medida que se aproxime la fecha.

Aún no está oficializado el calendario oficial de feriados 2026 Gemini

A continuación, el listado con las fechas que se contemplan para 2026:

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)