Ya es posible conocer las fechas de Semana Santa en 2026. Se trata de una celebración con mucho peso para la Iglesia Católica y sus fieles, puesto que es período en que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta festividad incluye diversas costumbres y ritos, como el ayuno y la reunión de Pascuas.

Además, muchas personas lo tienen en cuenta para planificar viajes porque en la Argentina da paso a un fin de semana largo. Esto se debe a que en nuestro país el Jueves Santo es un día no laborable, mientras que el Viernes Santo es un feriado nacional. Así lo establece la ley 27.399, que detalla el establecimiento de feriados y fines de semana largos.

Es posible saber cuándo es Semana Santa el próximo año Freepik

Cuándo es Semana Santa 2026

Las fechas de esta celebración litúrgica en el catolicismo varía año a año. Esto se debe a que, según el Concilio de Nicea del año 325, esta arranca el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte (que equivale al equinoccio de otoño en el hemisferio sur). Por esta razón, la fecha puede cambiar cada año y suele caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

En este sentido, se estableció que la Semana Santa 2026 será del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Las fechas principales son:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril (feriado en la Argentina por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

Viernes Santo: 3 de abril (feriado en Argentina)

Sábado Santo (Sábado de Gloria): 4 de abril de 2026

Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026

Todas las fechas confirmadas de la Semana Santa de 2026 (Foto: Archivo)

En ese sentido, entre el 2 y el 5 de abril de 2026 será un fin de semana en la Argentina. Esto se debe a que en nuestro país se considera que el Jueves Santo es un día no laborable (es decir, que queda a discreción de los empleadores si sus trabajadores deben asistir o no a sus puestos de trabajo) y el Viernes Santo es un feriado nacional.

Sin embargo, el Jueves Santo el año que viene coincide con el 2 de abril, fecha en que se conmemora en la Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y tiene estatus de asueto. De esa forma, se garantizaría un período extendido de descanso de cuatro días. Igualmente, aún no se confirmó el calendario oficial de feriados de 2026, por lo cual queda esperar la confirmación por parte del Gobierno Nacional de este fin de semana extralargo.

Qué es Semana Santa

La Semana Santa comprende algunas de las fechas centrales del catolicismo. Tiene distintas formas de celebrarse, de acuerdo al día en el que uno se encuentre, y su significado está bien marcado. Si bien las fechas del año cambian, la festividad siempre respeta una semana de ritos y recordatorios.

Previo a esta celebración, está el período de la Cuaresma, que inicia con el Miércoles de Ceniza que sucede al Lunes y Martes de Carnaval. Este período litúrgico, que actualmente atravesamos, consiste en 40 días en que los creyentes del catolicismo se preparan para recordar la muerte y resurrección de Jesucristo.

¿Qué es la Cuaresma?

Luego, la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. Esta fecha recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, donde una multitud de gente le dio la bienvenida aclamándolo “el hijo de Dios” o “el Mesías”. Además, estas personas le estiraban ramos de olivos para celebrarlo. Es por eso que, en esta fecha, los feligreses suelen llevar ramas de este árbol a misa para que sean bendecidas y guardarlas, luego, en su casa el resto del año. Este siempre es el domingo anterior a la Pascua.

El Lunes Santo es conocido como conocido el “Lunes de Autoridad” porque se conmemora cuando Jesús, en medio de días decisivos, revela en qué radica su autoridad sobre el género humano y toda la creación. Además, se recuerda la muerte infructuosa de la higuera, símbolo del juicio que caerá sobre quienes no den frutos de arrepentimiento.

El Martes Santo, en la Iglesia Católica, se la llama “Martes de la Controversia” porque es un momento de preparación para el Triduo Pascual —los tres días clave del Año litúrgico, por el cual se celebra el misterio de la Pasión, de la Muerte y de la Resurrección del Señor y se da entre la tarde del Jueves Santo y la noche del Sábado Santo—. En esta jornada se recuerda los momentos en los que Jesús tuvo que enfrentar a sus acusadores y a aquellos que tenían el poder de condenarlo.

Luego, el Miércoles Santo se recuerda la traición de Judas contra Jesús. Este era uno de sus 12 discípulos y entregó al Hijo de Dios al Sanedrín, tribunal religioso judío, por 30 monedas. A partir de este momento, el plan para matar a Jesús está en marcha. Por esta razón, muchos se refieren al Miércoles Santo como “el primer día de luto de la Iglesia” o el “Día de la Traición”.

El Jueves Santo se recuerda La Última Cena DOMINIO PÚBLICO

El Jueves Santo se rememora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, como gesto de despedida. Durante este encuentro, Jesús estableció la Eucaristía, al bendecir el pan y el vino, y decirles a sus apóstoles que por medio de estos elementos recibirían su cuerpo y su sangre. Al terminar, Jesús fue a rezar al Huerto de los Olivos para prepararse para lo que vendría. Allí lo fueron a buscar para aprehenderlo.

El Viernes Santo es uno de los días más importantes, ya que se recuerda la Pasión de Cristo y su muerte en la cruz. Se acostumbra a rememorarlo en la misa mediante un Viacrucis, que en latín significa “el camino de la cruz”.

El Viernes Santo recuerda la Pasión de Cristo, por la cual fue crucificado Dominio Público

El Sábado Santo está dedicado especialmente a la Virgen María, quien padeció la muerte de su hijo. Además, es un día de esperanza por la promesa que había realizado Jesús al decir “Al tercer día resucitaré de entre los muertos”. Se trata de un día de tristeza para los fieles. “Es día para profundizar. Para contemplar. El altar está despojado. El sagrario, abierto y vacío”, resalta la ACI Prensa.

Finalmente, Domingo de Pascua recuerda el momento en que Jesús resucitó y, por ello, es la fiesta más importante para los cristianos. Las señales de este momento fueron el sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles.