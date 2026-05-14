Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 21; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 15 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:27.
Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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