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Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 26 de mayo
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 26 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 26 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:21.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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