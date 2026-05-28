LA NACION

Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de mayo, la temperatura rondará entre 11 y 18; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 29 de mayo
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 29 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 29 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 96 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:10 y se pone a las 18:19.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La nota de The New York Times que profundiza sobre por qué Peter Thiel se instaló en el país
    1

    El multimillonario tecnológico Peter Thiel encuentra un nuevo refugio: Argentina

  2. Un vigilador atropelló en el estacionamiento del shopping a un ladrón que escapaba después de robar un local
    2

    Un vigilador atropelló en el estacionamiento de un shopping a un ladrón que escapaba después de robar un local

  3. Kicillof intima a Mercado Libre con multas millonarias por prácticas abusivas a los usuarios
    3

    Kicillof intima a Mercado Libre con multas millonarias por prácticas abusivas a los usuarios

  4. El principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega negó que la chica del video sea ella
    4

    Caso Agostina Vega, en vivo: cómo sigue la búsqueda de adolescente en Córdoba