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Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de abril, la temperatura rondará entre 8 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 30 de abril
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 30 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 30 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:50 y se pone a las 18:39.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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