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Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 30 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 30 de mayo
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 30 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 30 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:07 y se pone a las 18:23.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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