Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 15 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:30.
Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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