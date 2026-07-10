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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de julio, la temperatura rondará entre 17 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 11 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 11 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 11 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:16.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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