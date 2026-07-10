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Quién es Tate McRae, la cantante que llevó la pelota en el partido de España vs. Bélgica
La artista de 23 años fue una de las grandes sorpresas en la previa del duelo por los cuartos de final del Mundial 2026
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La previa del partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, dejó una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales. Antes del pitazo inicial, la encargada de ingresar al campo de juego con la pelota oficial fue Tate McRae, una de las cantantes pop más exitosas de la actualidad.
La presencia de la artista canadiense tomó por sorpresa tanto a los fanáticos del fútbol como a sus propios seguidores, quienes celebraron verla formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse y convirtieron su nombre en una de las principales tendencias.
por favor el grito que pegue se puede ser tan reina te amo tate mcrae pic.twitter.com/fVou8m6xpc— valen (@valearannda) July 10, 2026
¿Quién es Tate McRae?
Tate Rosner McRae nació en la localidad de Calgary, Canadá y, con apenas 23 años logró consolidarse como una de las figuras más importantes de la música pop internacional. Pero su carrera comenzó mucho antes de alcanzar el éxito como cantante. En 2016 obtuvo reconocimiento mundial al convertirse en la primera canadiense en llegar a la final del programa estadounidense So You Think You Can Dance, donde se destacó por su talento como bailarina.
Aquella experiencia le abrió las puertas de la industria del entretenimiento y marcó el inicio de una carrera que no dejó de crecer. En Instagram cuenta con más de nueve millones y medio de seguidores que la siguen en todas sus presentaciones artísticas y viajes por el mundo.
Después de ganar notoriedad como bailarina, Tate McRae decidió apostar por la música. En 2017 creó la serie Create With Tate, un espacio en YouTube donde compartía canciones originales escritas y grabadas desde su habitación.
Uno de esos temas, “One Day”, compuesto cuando tenía apenas 14 años, superó los 40 millones de reproducciones, un éxito que impulsó su lanzamiento oficial como sencillo independiente. Ese fenómeno llamó la atención de la industria discográfica y, en 2019, firmó contrato con RCA Records, una de las compañías musicales más importantes del mundo. Posteriormente publicó los EP All the Things I Never Said (2020) y Too Young to Be Sad (2021), trabajos que terminaron de posicionarla entre las nuevas referentes del pop.
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