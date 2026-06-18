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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de junio, la temperatura rondará entre 11 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 18 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 18 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 18 de junio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:44 y se pone a las 18:09.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..

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