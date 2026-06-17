Noticias de Texas, hoy: amenaza por tormenta tropical y alerta en pleno Mundial 2026 de EE.UU.

La jornada de este miércoles estará marcada por el avance del Potencial Ciclón Tropical Uno, un sistema que podría convertirse en la tormenta tropical Arthur y provocar inundaciones repentinas, lluvias torrenciales y fuertes vientos en Texas, Louisiana y otros estados del sur de EE.UU. El fenómeno coincide con la disputa del Mundial 2026 y mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas.

Potencial Ciclón Tropical Uno: dónde se esperan las lluvias más intensas en Texas y Louisiana

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el centro del sistema se desplazará este miércoles muy cerca de la costa de Texas antes de dirigirse hacia el sudoeste de Louisiana durante la noche.

Satélite De La NOAA Hoy

Los especialistas prevén que el fenómeno avance en dirección noreste y que sus remanentes continúen desplazándose hacia el interior del sur de Estados Unidos hasta disiparse el jueves por la mañana. Sin embargo, aun cuando el sistema pierda organización, las precipitaciones persistirán y mantendrán elevado el riesgo de inundaciones.

Las proyecciones indican que las lluvias más intensas se concentrarán desde la costa de Texas hasta el sureste interior del país norteamericano. En las áreas más afectadas podrían acumularse entre cinco y diez pulgadas (12,7 y 25,4 centímetros) de lluvia, aunque algunos sectores aislados podrían superar las 20 pulgadas (50,8 centímetros).

Baja la probabilidad de Arthur: las inundaciones siguen como principal riesgo

El NHC explicó que las probabilidades de que el sistema evolucione a un ciclón tropical se redujeron en las últimas horas. La fuerte cizalladura del viento en niveles altos de la atmósfera dificulta que la tormenta desarrolle la estructura necesaria para consolidarse.

Aun así, el organismo mantendrá la previsión de que alcance vientos máximos de 40 millas por hora (64 km/h), durante este miércoles.

Satélite Sobre El Potencial Ciclón Tropical Uno

Los meteorólogos enfatizaron que la denominación oficial es secundaria, ya que los peligros más importantes aún serán las inundaciones repentinas y las lluvias persistentes.

Según el organismo, las áreas con mayor riesgo abarcan:

El sur de Louisiana .

. El sur de Mississippi .

. El sur de Alabama .

. El sudoeste de Georgia .

. El Panhandle de Florida .

. Sectores de la costa superior de Texas.

Alertas en Texas y Louisiana: dónde rigen la vigilancia y la advertencia de tormenta tropical

La cadena especializada Fox Weather informó que ya fueron emitidas advertencias de tormenta tropical para parte de la costa de Louisiana, específicamente entre Sabine Pass y Morgan City. También permanecen vigentes vigilancias de tormenta tropical para sectores de la costa superior de Texas y el sudoeste de Louisiana, desde Sargent hasta Morgan City.

La humedad tropical asociada al sistema mantendrá condiciones inestables al menos hasta el viernes NWS

El medio explicó que un Potencial Ciclón Tropical es una designación utilizada cuando un sistema todavía no está completamente desarrollado, pero existe una alta probabilidad de que genere condiciones equivalentes a una tormenta tropical en un plazo de 72 horas.

Remanentes del sistema tropical: qué estados seguirán bajo lluvias hasta el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que los remanentes del sistema continuarán desplazándose hacia el este entre el jueves y el viernes. Los meteorólogos observarán la evolución de la humedad tropical que acompaña al fenómeno, ya que podría mantener condiciones inestables en amplias zonas del sureste estadounidense.

Incluso existe la posibilidad de que, cuando los remanentes alcancen el Atlántico occidental, podría reorganizarse un área de baja presión. No obstante, los especialistas aclararon que todavía no está claro si eso derivará en la formación de otro ciclón tropical.

El SPC elevó a "moderado" el riesgo de tormentas severas para Illinois e Indiana, con la posibilidad de tornados potencialmente intensos SPC

Illinois e Indiana bajo riesgo moderado: tornados intensos, granizo y ráfagas de más de 75 mph

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un riesgo moderado de tormentas severas para partes de Illinois e Indiana. El organismo anticipó un posible brote de tormentas intensas durante este miércoles con varios peligros asociados:

Tornados potencialmente intensos.

Granizo destructivo.

Ráfagas dañinas superiores a 75 millas por hora (121 km/h).

Inundaciones repentinas.

Los meteorólogos advirtieron que algunas zonas podrían registrar granizo de hasta 2,5 pulgadas (6,35 centímetros) de diámetro.